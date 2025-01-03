Ольга Торубарова: - Мама, ты не забыла какой скоро праздник? Самый главный праздник!!!

- Мама, ты не забыла какой скоро праздник? Самый главный праздник!!!- Конечно не забыла, скоро Новый год!- А после Нового года?- Мммм, а после Нового года ,- Рождество!- Нет-нет!!! А после Нового года, но до Рождества? Какой праздник- Конечно, я не забыла! Это твой день рождения!Как быстро летит время.