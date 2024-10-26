«Лагерь глазами мужика» Советская цензура пропустила скандальную книгу о ГУЛАГе. Как за Солженицына заступился Хрущев?

На протяжении немалой части ХХ века русская литература представляла собой реку, питающуюся из трех источников: советской официальной словесности, подпольного самиздата и тамиздата, то есть текстов русского зарубежья.
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