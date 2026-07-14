Эскалация в Заливе: Иран атаковал танкеры Mombasa и Al Bahiyah, США бомбят Бушер и Бендер-Аббас

КСИР заявил, что в Ормузском проливе были поражены и выведены из строя два «нарушивших правила» супертанкера, которые, по утверждению Тегерана, проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пройти по маршруту, который КСИР назвал заминированным.
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