Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 106 подписчиков

Эскалация в Заливе: Иран атаковал танкеры Mombasa и Al Bahiyah, США бомбят Бушер и Бендер-Аббас

Эскалация в Заливе: Иран атаковал танкеры Mombasa и Al Bahiyah, США бомбят Бушер и Бендер-Аббас

КСИР заявил, что в Ормузском проливе были поражены и выведены из строя два «нарушивших правила» супертанкера, которые, по утверждению Тегерана, проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пройти по маршруту, который КСИР назвал заминированным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии