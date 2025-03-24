Сильный ветер мешал тушить пожар во Владивостоке, уничтоживший 22 автомобиля

На полную ликвидацию возгорания потребовалось два с половиной часа Два с половиной часа потребовалось пожарным на полную ликвидацию крупного пожара на автостоянке во Владивостоке, который уничтожил более 20 автомобилей.
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