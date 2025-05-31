«Жирный» Зеля робко прячет тело в бункере. В Николаеве обезглавили штаб спецопераций ВСУ

Новая тактика российских ударов по военным объектам Украины приносит свои плоды. Одновременным ударом беспилотников «Герань» и баллистических «Искандеров» в Николаевской области полностью уничтожен командный пункт центра спецоперации «Юг» ССО.
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