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Добрый Мир

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«Жирный» Зеля робко прячет тело в бункере. В Николаеве обезглавили штаб спецопераций ВСУ

«Жирный» Зеля робко прячет тело в бункере. В Николаеве обезглавили штаб спецопераций ВСУ

Новая тактика российских ударов по военным объектам Украины приносит свои плоды. Одновременным ударом беспилотников «Герань» и баллистических «Искандеров» в Николаевской области полностью уничтожен командный пункт центра спецоперации «Юг» ССО.

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