Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендует дивиденды за 6 месяцев

Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2024 года, совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров направить часть чистой прибыли за это время на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 12,5 рублей за штуку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии