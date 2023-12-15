«Графиня гестапо»: судьба русской аферистки Мары Чернышёвой-Безобразовой

Дворянский род Чернышёвых-Безобразовых в XX веке наделал много шуму в Европе. Одна из женщин графской фамилии составила славу русской эмиграции, выйдя замуж за сына австрийского императора из династии Габсбургов.
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