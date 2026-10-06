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Царьград

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Fix Price начал продажи на сербской платформе Glovo

Fix Price начал продажи на сербской платформе Glovo

Fix Price начал продажу товаров на сербской платформе Glovo. Заказы доступны в Белграде, Нови-Саде и Панчево.

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