Baza: мошенники обманом лишили актера сериала «Солдаты» Горского всех сбережений

Мошенники обманули актера Михаила Горского, сыгравшего в сериале «Солдаты» роль сержанта Максименко. Они убедили артиста перевести все свои деньги, а после этого заморозить счета, сообщил Telegram-канал Baza.
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