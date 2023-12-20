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Сеть связи оператора "Киевстар" снова обрушилась на Украине

Сеть связи оператора "Киевстар" снова обрушилась на Украине

Украинцы жалуются на невозможность позвонить другим абонентам и зайти в приложение.В украинском сегменте соцсетей распространяются жалобы украинцев на прекращение работы украинского оператора мобильной и интернет-связи "Киевстар".

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