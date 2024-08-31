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Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

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Комментарии
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А Кудасов
А с чего это он вдруг? А вообще, если с переводом не пошалили, то о России он ничего не правильного не написал. Жаль, что для сопоставления не привел данные о деятельности в этом направлении Британии и США купающихся в роскоши.
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15 час.
Андрей Тихонов
Прав во всём
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15 час.

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