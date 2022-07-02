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РИА Новости: армия России освободила Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку

РИА Новости: армия России освободила Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Золотаревку, для полного окружения города Лисичанска осталось взять населенный пункт Белогоровка.

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