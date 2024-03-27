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Военное обозрение

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Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

По данным украинских источников и российских экспертов, именно этими ракетами в понедельник, 25 марта, был нанесен удар по военным объектам в Киеве.

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