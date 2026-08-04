Мусоровозы не проедут: Бельков взял на контроль бездорожье в Соломбале

Жители улиц Гвардейской и Физкультурников в Соломбале столкнулись с проблемой бездорожья. Из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна к жилым домам не могут проехать мусоровозы и машины экстренных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии