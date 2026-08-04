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Царьград

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Мусоровозы не проедут: Бельков взял на контроль бездорожье в Соломбале

Мусоровозы не проедут: Бельков взял на контроль бездорожье в Соломбале

Жители улиц Гвардейской и Физкультурников в Соломбале столкнулись с проблемой бездорожья. Из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна к жилым домам не могут проехать мусоровозы и машины экстренных служб.

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