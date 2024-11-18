Жители Адыгеи могут принять участие в грантовом конкурсе Общества «Знание»

До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку – 100 тысяч рублей для реализации запланированных мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии