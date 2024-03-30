Аномальная жара ворвется в Европейскую Россию и Сибирь: какой погоды ждать с 29 марта по 12 апреля 2024 года в Москве, Питере, Екатеринбурге и Новосибирске Алиса БронскаяВо всех регионах Российской Федерации весна 2024 года уже начинает активно вступать в свои права и практически с опережением на месяц по климатическим нормам.