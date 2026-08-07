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Царьград

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У Джастаса Уолкера есть русский паспорт, а его семье грозит выдворение из России

У Джастаса Уолкера есть русский паспорт, а его семье грозит выдворение из России

Живущего более 30 лет в России фермера американского происхождения вызвали в миграционную службу из-за того, что она не была своевременно уведомлена о планах членов его семьи оставаться в стране и дальше.

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Комментарии
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Maxim
Чинов поувольнять да и всё: таджиков бы так вызывали, многодетных.. На их места - Ветеранов СВО..
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1 м.