У Джастаса Уолкера есть русский паспорт, а его семье грозит выдворение из России

Живущего более 30 лет в России фермера американского происхождения вызвали в миграционную службу из-за того, что она не была своевременно уведомлена о планах членов его семьи оставаться в стране и дальше.
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