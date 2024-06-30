Будет жарко: Июль в Сочи станет самым солнечным месяцем Синоптики обещают, что осадки возможны лишь 1, 4 и 8 июля.
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Будет жарко: Июль в Сочи станет самым солнечным месяцем Синоптики обещают, что осадки возможны лишь 1, 4 и 8 июля.