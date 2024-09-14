Ловушка удовольствия: психолог Рязанова объяснила, как выбраться из дофаминовой ямы

Если вы чувствуете предательскую пустоту в душе, как в холодильнике после вечеринки, привычные радости вроде ведерка мороженого, бокала вина, компьютерной игры или серии любимого фильма не приносят удовольствия и накрывает апатия, то скорее всего, вы попали в дофаминовую яму.