Врач Симкин: при поднятии тяжестей нельзя сгибать спину

В зрелом возрасте тяжести следует носить в двух руках, чтобы нагрузка была равномерной. Поясницу и грудной отдел при подъеме груза необходимо прогнуть или держать ровно, но ни в коем случае не сгибать, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии