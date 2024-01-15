ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕСПУБКАНСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ´КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА´.

10 января 2024 года в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви, под председательством Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось подведение итогов Республиканского конкурса детского творчества среди во .