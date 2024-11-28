Советские рецепты начинок. С этими двумя начинками уже мало кто готовит пирожки: с ливером и мозгами

А как звучит-то - пирожки с мозгами!.. То есть, пирожки сапиенс! Шутю-с, однако. Вкусные, конечно. Но сама готовить не буду, - рука не поднимется мозг крошить.😜

Ингерман Ланская

это в совдепии мозгов днём с огнём не сыщешь , ну разве что на рынке в 2-5 раз дороже.... а сегодня любых мясных продуктов, включая мозги и мозговые кости, Сколько Угодно!!!