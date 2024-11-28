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  • Ингерман Ланская
    это в совдепии мозгов днём с огнём не сыщешь , ну разве что на рынке в 2-5 раз дороже.... а сегодня любых мясных прод...Советские рецепты...
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Советские рецепты начинок. С этими двумя начинками уже мало кто готовит пирожки: с ливером и мозгами

Советские рецепты начинок. С этими двумя начинками уже мало кто готовит пирожки: с ливером и мозгами

Продолжаю тему мясных начинок для пирогов и пирожков. Заметила, что пирожки с ливером в наше время днем с огнем не сыщешь.

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Комментарии
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valentina sergeeva
А как звучит-то - пирожки с мозгами!.. То есть, пирожки сапиенс! Шутю-с, однако. Вкусные, конечно. Но сама готовить не буду, - рука не поднимется мозг крошить.😜
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14 час.
sylpfide sylpfide
Сейчас мозги не продают.
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5 час.
Ингерман Ланская
это в совдепии мозгов днём с огнём не сыщешь , ну разве что на рынке в 2-5 раз дороже.... а сегодня любых мясных продуктов, включая мозги и мозговые кости, Сколько Угодно!!!
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4 час.

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