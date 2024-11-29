Байден выпустил заявление с «посланием украинскому народу» На сайте Белого дома опубликовано очередное заявление президента США, которое сам Байден назвал ясным «посланием украинскому народу».
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Байден выпустил заявление с «посланием украинскому народу» На сайте Белого дома опубликовано очередное заявление президента США, которое сам Байден назвал ясным «посланием украинскому народу».
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