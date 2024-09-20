Политика как он...
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Политика как она есть

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К главе ФБР обратились из-за хакерской атаки на штаб Трампа

К главе ФБР обратились из-за хакерской атаки на штаб Трампа

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан написал письмо главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю с просьбой отчитаться о предполагаемой атаке иранскими хакерами предвыборного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа.

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