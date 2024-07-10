Собянин объявил о запуске платформы для обсуждения стандартов культурного досуга

Жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале о запуске масштабного проекта «Город обсуждает стандарты культурного досуга».
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