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Царьград

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Северный ветер над югом России. Краснодарский край засыпает снегом

Северный ветер над югом России. Краснодарский край засыпает снегом

Синоптики рассказали, замёрзнет ли Чёрное мореНа Краснодарский край обрушились сильнейшие снегопады и холода.

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