Антимракобес: н...
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Симбиотическую бактерию, умеющую фиксировать азот, повысили в звании до органеллы

Симбиотическую бактерию, умеющую фиксировать азот, повысили в звании до органеллы

Эволюция всех сложных форм земной жизни стала возможной благодаря тому, что предки современных эукариот приобрели внутриклеточных симбионтов, впоследствии ставших органеллами — митохондриями и хлоропластами.

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