Стоматолог Балакирева: для предотвращения кариеса можно покрыть зубы фторлаком

Предотвратить развитие кариеса на ранней стадии можно, однако «этот момент надо выловить». Об этом в беседе с 360.
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Фтор разрушает эмаль зубов. Это давно доказано. Стоматологу Балакиревой просто денег не хватает, вот и стремится заразить кариесом как можно больше людей.