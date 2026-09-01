360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Стоматолог Балакирева: для предотвращения кариеса можно покрыть зубы фторлаком

Стоматолог Балакирева: для предотвращения кариеса можно покрыть зубы фторлаком

Предотвратить развитие кариеса на ранней стадии можно, однако «этот момент надо выловить». Об этом в беседе с 360.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Фтор разрушает эмаль зубов. Это давно доказано. Стоматологу Балакиревой просто денег не хватает, вот и стремится заразить кариесом как можно больше людей.