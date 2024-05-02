Глава МИД Польши захотел создать тяжелую бригаду быстрого реагирования в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз (ЕС) задуматься наl созданием "тяжелой бригад" быстрого реагирования для защиты политического объединения, чтобы снизить зависимость от США в вопросах обеспечения безопасности.
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