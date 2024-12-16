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Русская весна

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Белоруссия должна быть участником переговоров по завершению конфликта на Украине, — МИД республики

Белоруссия должна быть участником переговоров по завершению конфликта на Украине, — МИД республики

Минск рассчитывает принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине, подчеркнули в МИД республики.

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