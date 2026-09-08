Украине не хватает гибкости в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
- The Guardian: аму...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым