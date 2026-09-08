Песков заявил, что Киеву не хватает гибкости в вопросе урегулирования конфликта

Украине не хватает гибкости в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА Новости.