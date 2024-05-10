В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение очередного танка Leopard 2, ранее поставленного властями ФРГ боевикам киевского режима.
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