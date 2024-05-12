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Хави о Ла Лиге: «Не вернуться на второе место будет шагом назад для «Барсы». Матч с «Сосьедадом» жизненно важен»

Хави о Ла Лиге: «Не вернуться на второе место будет шагом назад для «Барсы». Матч с «Сосьедадом» жизненно важен»

После ничейного результата в матче «Жироны» с «Алавесом» «Барелона» может подняться на вторую строчку в чемпионате, если завтра одержит победу над «Реал Сосьедад».

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