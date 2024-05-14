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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 4 шайбы после 33 бросков в 4-м матче серии с «Далласом». Поражение – 3-е подряд

«Эвеланш» уступили «Старс» в игре второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-3 в серии).  Поражение стало для российского вратаря клуба из Денвера третьим подряд.

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