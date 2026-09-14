Стеклянные остановки опасны: становятся источником порезов

Стеклянные остановки, хотя и защищают от ветра, могут стать источником порезов при повреждении. Прозрачные стены трудно заметны для детей и людей с нарушениями зрения, особенно в сумерках.
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