Конор Макгрегор в обращении к Трампу назвал Хабиба "вонючей горной обезьяной"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов является его любимым бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав Хабиба "вонючей горной обезьяной".