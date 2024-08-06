Конор Макгрегор в обращении к Трампу назвал Хабиба "вонючей горной обезьяной"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов является его любимым бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав Хабиба "вонючей горной обезьяной".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии