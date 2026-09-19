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Царьград

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Как достать мошенника. Пять вопросов, после которых скамер сам бросит трубку

Как достать мошенника. Пять вопросов, после которых скамер сам бросит трубку

В Сети делятся советами, как не стать жертвой развода колл-центра и самому достать мошенника. Достаточно запомнить пять вопросов, после которых скамер сам бросит трубку.

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