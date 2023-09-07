ДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АД

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПодписатьсяДЕПУТАТСКИЙ САБОТАЖ ПРИВЕЛ К РУССКОМУ БУНТУ: ХРОНИКА МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА ПОХОЖА НА АДФОТО: RINAT MAKSUTOV/GLОBALLООKPRЕSS Разгул этнической преступности в России в последний год поражает воображение.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЮрий Кушнаревтоже Путин не при чём? Неужели мнимые выгоды от этого нашествия перевешивают жизнь,здоровье и покой граждан России? Тогда у власти просто чудовища, а не руководителиОтветить17 мин.
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