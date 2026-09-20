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Царьград

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Россиянам предложили прямые авиарейсы с Барбадосом и Гайаной

Россиянам предложили прямые авиарейсы с Барбадосом и Гайаной

Андрей Прицепов, российский посол в Барбадосе и Гайане, рассказал о планах обсудить прямые авиарейсы между Россией и Барбадосом и процедуру согласования рейсов с Гайаной, которая проходит в правительстве страны.

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