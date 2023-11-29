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Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

Супругу начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова отравили с помощью мышьяка и ртути. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, сделал бывший руководитель Службы внешней разведки страны Валерий Кондратюк.

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