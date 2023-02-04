Журнал «Профиль»

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Испортят фигуру: от какой одежды отказаться невысоким женщинам, чтобы не казаться еще ниже

Испортят фигуру: от какой одежды отказаться невысоким женщинам, чтобы не казаться еще ниже

Невысоким женщинам иногда нелегко подобрать одежду так, чтобы не казаться еще ниже. Вещь может быть супермодной, стильной и оригинальной, но не всегда она выигрышно смотрится на конкретном человеке – все в том числе зависит от роста и типа фигуры.

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