Маск придумал, как будет вытаскивать Tesla из ямы, которую сам же и вырыл Илон М...

Маск придумал, как будет вытаскивать Tesla из ямы, которую сам же и вырылИлон Маск (Elon Musk) провёл внеплановую встречу с сотрудниками Tesla в Техасе, чтобы обсудить будущее компании на фоне ухудшающейся репутации бренда и падения стоимости акций.