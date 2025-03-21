Маск придумал, как будет вытаскивать Tesla из ямы, которую сам же и вырыл Илон М...

Маск придумал, как будет вытаскивать Tesla из ямы, которую сам же и вырылИлон Маск (Elon Musk) провёл внеплановую встречу с сотрудниками Tesla в Техасе, чтобы обсудить будущее компании на фоне ухудшающейся репутации бренда и падения стоимости акций.
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