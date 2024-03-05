Доля финансирования банками лизингового бизнеса в 2023 году достигла максимума

Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний (ЛК) в 2023 году вырос на 81%, достигнув 3,59 трлн рублей, следует из данных «Эксперт РА» (с ними ознакомились Frank Media), полученных в результате анкетирования ЛК.
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