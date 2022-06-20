Умные часы Realme TechLife Watch R100 появятся в Индии 23 июня

Компания Realme готовится к выпуску ещё одного продукта своей линейки Techlife. На сей раз речь идёт об умных часах Realme TechLife Watch R100.
Популярные статьи
- США лишили российские авиакомпании Nordwind Airlines, Победа и S7 Airlines экспортных привилегий, а также внесли несколько самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля
- Xiaomi установила рекорд распродажи 618. Какие смартфоны Xiaomi и Redmi пользовались наибольшим спросом?
- Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего или вообще ничего»
Свежие комментарии