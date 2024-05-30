В Крыму задержали украинских террористовГУР Минобороны Украины завербовало пять человек в Крыму для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта.
В Крыму задержали украинских террористов
Комментарии
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Светлана Коваленкова
Хорошо бы они, эти твари все сдохли!
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14 час.
Регина Толстоброва
Украина теперь террористическое государство.
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13 час.
Анатолий Анатольев
Почему при задержании не ликвидировали ТЕРРОРИСТОВ????! ПЛОХО!
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12 час.
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