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В Крыму задержали украинских террористов

В Крыму задержали украинских террористовГУР Минобороны Украины завербовало пять человек в Крыму для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Хорошо бы они, эти твари все сдохли!
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14 час.
Регина Толстоброва
Украина теперь террористическое государство.
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13 час.
Анатолий Анатольев
Почему при задержании не ликвидировали ТЕРРОРИСТОВ????! ПЛОХО!
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12 час.

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