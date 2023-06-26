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Атомный фактор: киевский режим анонсирует ядерное происшествие

Атомный фактор: киевский режим анонсирует ядерное происшествие

Украинский режим даже под давлением западных хозяев сдаваться не собирается. Идя на полнейшую эскалацию любой ценой и способами, режим президента Владимира Зеленского готов рискнуть глобальной конфронтацией, открывает самые опасные окна Овертона.

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