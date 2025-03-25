Ученые нашли новую форму жизни, но не знают, что это такое. «На территории Намибии, Омана и Саудовской Аравии группа исследователей выявила крошечные трубки в мраморных и известняковых породах, происхождение которых невозможно отнести ни к одному из известных геологических процессов.