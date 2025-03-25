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Русская весна

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Ученые нашли новую форму жизни, но не знают, что это такое

Ученые нашли новую форму жизни, но не знают, что это такое

Ученые нашли новую форму жизни, но не знают, что это такое. «На территории Намибии, Омана и Саудовской Аравии группа исследователей выявила крошечные трубки в мраморных и известняковых породах, происхождение которых невозможно отнести ни к одному из известных геологических процессов.

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