Ученые нашли новую форму жизни, но не знают, что это такое. «На территории Намибии, Омана и Саудовской Аравии группа исследователей выявила крошечные трубки в мраморных и известняковых породах, происхождение которых невозможно отнести ни к одному из известных геологических процессов.
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