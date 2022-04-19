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Полузащитник «Кайрата» Сейдахмет: «Зайнутдинов уже в «Таразе» был большим профессионалом: вовремя принимал пищу, засыпал в определенное время»

Казахстанский полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет рассказал о профессионализме Бахтиера Зайнутдинова и о своем кумире в казахстанском футболе.

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