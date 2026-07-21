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Дом вокруг старой дачи и лестница из Китая: как устроен уникальный терем Андрея Кончаловского

Дом вокруг старой дачи и лестница из Китая: как устроен уникальный терем Андрея Кончаловского

Загородный дом режиссера Андрея Кончаловского на Николиной Горе — это не просто объект недвижимости, построенный по готовому проекту, а уникальное пространство с собственной историей.

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