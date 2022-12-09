Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн, в него войдут системы против дронов и ПВО, ракеты для HIMARS

Соединенные Штаты в настоящий момент готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против дронов и противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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